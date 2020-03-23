小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】藍委看蘇布局人事 準備520保位戰

國營事業相關單位近期發生人事變動，被外界懷疑民進黨派系開始鬥爭。國民黨團總召林為洲認為，看起來確實就是如此，行政院長蘇貞昌為了保住他的閣揆位子，已開始進行人事布局，而蘇揆要「反酬庸」，究竟是真反，或是安插自己人？大家拭目以待。

【2】31名越客偷渡 屏檢疫級戰備逮人

新冠肺炎疫情日益嚴峻，竟有大批外籍人士企圖偷渡闖關來台！屏東地檢署21日指揮海巡署及警方，在屏東縣小琉球外海查獲1艘搭載31名越南籍男女的台灣籍漁船，並逮捕台籍孔姓船長、楊姓船員2人，檢方訊後聲押禁見2嫌獲准，另31名越籍偷渡客，則先送至特定處所檢疫14天，及時阻止外籍偷渡客入境造成台灣防疫破口。

【3】疫情穩中向好 武漢封城半解禁

儘管廣東昨日傳出1例境內確診案例，間接導致大陸維持多日的「境內0確診」紀錄破功。不過，大陸疫情總體仍是「穩中向好」，武漢在封城近兩個月後，昨日也進一步鬆綁管制措施，包括武漢境內關卡（檢查點）一律取消，逐步開通市內公共交通；而滯留在外省的武漢人員，只要持有所在省分的健康碼（綠碼）即可返回。

【4】下單秒成交 台股逐筆交易上路

股民注意！台股「逐筆交易」新制今日正式上路，最大特色就是從過往的每5秒集合競價，變成單到馬上撮合，進入「秒成交」的快速成交時代；新增加的熔斷機制，是當股價波動劇烈超出預期，會延緩撮合改採集合競價，藉此讓市場先暫時冷卻，保護投資人。

【5】周玉琴生日告別《大政治大爆卦》今掌中天午間新聞

中天新聞52頻道「午間新聞」自今（23日）起，將由資深主播周玉琴坐鎮挑起播報任務，對於即將告別主持近4年的政論節目《大政治大爆卦》，並重返主播台，她感性透露：「其實滿捨不得，但無論是做節目還是播報新聞，我都是保持同樣的工作態度，那就是全力以赴。」

(中時電子報)