美國華盛頓州新冠肺炎疫情升高，如今已有近1,800宗病例，94人死亡。由於疫情嚴峻，美國總統川普22日宣佈華盛頓州為新冠肺炎疫情「重大災區」。而先前他已宣佈，紐約州為「重大災區」。

(中時電子報)

#川普 #華盛頓州 #災區 #宣布 #重大