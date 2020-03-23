新冠疫情急！川普宣布華盛頓州為「重大災區」 07:212020/03/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普22日在華府就新冠肺炎疫情發表談話。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國華盛頓州新冠肺炎疫情升高，如今已有近1,800宗病例，94人死亡。由於疫情嚴峻，美國總統川普22日宣佈華盛頓州為新冠肺炎疫情「重大災區」。而先前他已宣佈，紐約州為「重大災區」。 (中時電子報) #川普 #華盛頓州 #災區 #宣布 #重大 也許您會感興趣 推薦閱讀 最亮眼政績崩壞！ 川普上任以來美股漲幅幾乎全吐回 00:032020/03/19 財經 疫戰和選戰 川普都輸不起 04:092020/03/20 論壇廣場 功夫肺炎？林書豪再轟川普排華 14:062020/03/20 體育 世衛讚陸0例 川普再罵中國病毒 04:092020/03/21 焦點新聞 非種族歧視！川普狂稱「中國病毒」怪陸 另有目的 07:002020/03/22 國際 川普防線爆致命破口！老謝曝4大數字洩底 00:032020/03/22 財經 美媒披露 情報單位1月預警疫情 川普不當回事 04:102020/03/22 國際大事 川普忙著抗疫之際不忘拉攏金正恩 19:452020/03/22 國際 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 盼聯手抗疫 川普向北韓遞橄欖枝 04:102020/03/23 國際大事 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 荒唐！德人大開新冠派對 要集體感染 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 義大利感染逼近六萬 死亡累計破五千 - 國際 WHO專家： 對付新冠 封城恐不夠力 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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