美國滑冰女將長洲未來(Mirai Aileen Nagasu)上周在IG呼籲，希望大家不要再以「中國肺炎」之名去歧視亞裔。「我以身為亞裔美國人自豪，即使我不是中國人，我仍對中國肺炎這名詞感到不舒服，我相信任何種族都是平等的。」

長洲未來的父母是日本移民，基於日本法律，她22歲時被迫放棄日籍，只保留美籍。她在上屆冬奧代表美國摘下銅牌，距離她前次發文已經20多天，她可能感受到這段日子在美國對亞裔的不友善。

「我自幼相信人人平等，每次看到種族歧視都令我難受。雖然我的性格不會反抗，但請大家明白，當我們發現這情況，整個社會應該要一起對抗種族歧視。」

前NBA球星林書豪多次做出相同的呼籲，這是亞裔在美國陷入的共同困境。林書豪認為，儘管西班牙流感、伊波拉病毒也是以地名稱呼流行病，但沒有像「中國肺炎」甚至「功夫肺炎」那樣用來做為打壓亞裔的手段。

(中時電子報)