中央流行疫情指揮專家諮詢小組召集人張上淳兒子遭爆，本月4日赴美遊玩，但政府上個月就管制醫護人員出國，引發爭議，對此，兒子22日在臉書道歉，不過仍難阻擋外界輿論，名嘴羅友志則認為「不贊成過度譴責小張醫生」，問題是出在張上淳。

羅友志認為，現在年輕人很有主見，「他覺得：『我一切按照規定，有什麼不對？』」問題是張上淳，做了兒子的同儕們都不認同的「醫護不准出國」決定，就連家人也說服不了，才會「被爆料」，至於兒子請假爸爸知不知道？他則表示「絕對不可能不知道」。

因為張上淳在醫界那麼久，加上現在的地位，羅友志認為台大「會放行」，但他卻連「不要陷我於不義」的警告都不做，「豈不是默許這整起官場現形記發生？損及防疫團隊？」因此，綠營用情緒勒索「打張上淳，要斷防疫左右手」解套，讓羅友志忍不住問：「張上淳不在，台灣就完蛋了？」覺得這樣就太小看指揮官陳時中和台灣的醫療人才庫。

(中時電子報)