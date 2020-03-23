台股開盤在繼，正逢今（23）日起新施行的「逐筆交易」制度跟進國際流行，宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清提醒投資者進出場的速度更加速，多加注意決策過程及使用新規定的遊戲規則，而如果你是「持股滿手者」、「持股一半者」、「空手者」或是「短線搶短標的」者，提供以下操作策略建議。

一、持股滿手者，股價反彈需逢高減碼，停損或停利，建議至少降低一半以上的持股，留得青山在，不怕沒柴燒。

二、持股一半者，股價反彈仍需逢高降低部分持股外，也要汏弱留強，不然留到不對的股票，也沒意義。換股操作，切記不要殺低股價已大跌很多的持股（除非融資斷頭，或是獲利很差的股票且目前股價修正不夠，股價相對基本面及獲利仍是高估），再跑去換股價漲很多且股價基期很高的股票（提防股價最後補跌及大 跌），恐怕會變成“追高殺低”，輸兩次。

三、空手者，好公司股價不理性大跌，尤其美股連續性大跌，可趁股價大跌找買點，低接不追高。短線持股 2~5成就好，股價從最低點算起來反彈超過 20%以上， 可以開始獲利了結，等待下次機會或其他個股的機會。

四、短線搶短標的，最好是獲利好且股價跌很深或是政策護盤的個股為主，股價跌越深且籌碼越乾淨者，反彈幅度會較多；股價基期高且近期跌不多的高價股， 例如線上遊戲股及少數高股價基期個股，儘管短線股價也有機會出現反彈，但須提防反彈後，因股價基期高的不利因素(砍起來有肉)，又出現補跌或大跌的情況。

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(中時電子報)