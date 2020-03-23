金管會19日宣布修正期貨信託基金清算標準，使「元大原油正2期貨ETF」下市危機暫解，卻引發市場諸多傳言爭議。金管會對此強調，修正是為避免7萬多名散戶投資人權益受損，且不容許券商藉機牟利，投資人若認為權益受損，可向金管會提出申訴。

金管會指出，國際金融及原油市場大幅波動，使國內期貨信託基金淨值可能達到「近3個營業日基金平均單位淨值較最初單位淨值累積跌幅達90％」的清算標準。「元大原油正2期貨ETF」散戶投資人達7萬多人，如僅因達此標準即被迫清算，將影響投資人權益甚鉅。

為減緩市場單日價格大幅波動的短期衝擊、並避免投資人受損，金管會19日依行政程序修正期貨信託基金清算標準，將上述基金淨值評估期間規範拉長至「最近30個營業日」，俾利投資人權益保障，且發布前並未向業者透露，未與元大證券有任何接觸。

針對外界質疑元大證19日買進「元大原油正2期貨ETF」達12萬張藉機牟利，金管會指出，證交所已依監視制度辦法進行查核，經查12萬張為元大證ETF流動量提供者造市專戶、其他業務避險專戶、經紀業務受託買賣帳戶的交易總額，元大證純自營帳戶並未買賣。

雖然元大證純自營帳戶並未買賣，不過，金管會也表示，將再進一步分析元大證相關帳戶交易的合理性，強調絕不會容許證券商或任何人藉機從事不法交易獲取利益，若發現將依法嚴辦，以維護投資大眾權益。

金管會指出，期貨ETF需向金管會申請核准後，再依證交所現有規範辦理清算，相關程序需約1～1.5個月才能完成，且確定下市日期後會再公告，並非達清算標準就立即下市。若投資人19日聽信券商營業員建議先行出售而認為權益受損，可檢具事證向金管會申訴。

(時報資訊)