旅遊業者雄獅（2731）面對新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，董事會仍通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利2元，以20日收盤價50元計算，現金殖利率約4％。同時，董事會決議全體董事不領2019年酬勞、內部高階主管自主減薪3～5成，超前部屬自救。

雄獅尚未公布2019年財報，自結合併營收創301.6億元新高，年增1.82％。惟遭逢國際動盪、罷工等亂流干擾，按股利公告揭露資訊，歸屬母公司稅後淨利2.19億元，年減14.25％，每股盈餘（EPS）約3.14元，雙創近7年低點。盈餘配發率約63.69％。

由於新冠肺炎疫情持續升溫，觀光旅遊業營運首當其衝，雄獅2020年1～2月合併營收40.66億元，年減10.44％。由於4月前出境旅遊團全部取消，公司預期將影響1～4月合併營收達約53億元，相當於去年同期97.25億元的54.5％，營運面臨前所未見的嚴峻考驗。

為配合政府防疫、齊心守護台灣，同時穩定全體員工軍心、維持企業永續經營理念，雄獅20日董事會決議超前部屬自救，董事長及全體董事將不領取2019年酬勞，並自3月起啟動「高階主管自主自救計畫」，副總級以上高層減半薪、協理級高層則減薪30％。

雄獅董事長王文傑表示，為維護股東長期投資權益，董事會仍決議配息2元。不過，新冠肺炎全球疫情持續升溫、發展難以預期，且推估疫情結束後市場仍需經歷恢復期，才能再現往日光景，現今企業如何穩定經營與存活，已成為最重要且困難的課題。

王文傑指出，大家都相信景氣會恢復，但現階段谷底在哪仍不可知。所謂「天助自助」，觀光業除了需要政府協助，現階段更應慎思如何「自救」，維持穩定生存的能量，並盡可能減少或降低員工及股東權益遭影響或犧牲，齊心面對這場最艱鉅的戰役，共同為活下去努力。

王文傑強調「品牌」無價，雄獅短、中期現金流無虞，上述共識獲全體董事及高階主管支持，故自3月起啟動「高階主管自主自救計畫」。以產業領導龍頭之姿對外宣示決心，在困境中仍盡全力實踐對員工、消費者、投資人與民眾承諾，維持企業永續經營。

(時報資訊)