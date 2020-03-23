新冠肺炎疫情肆虐全球，伊朗累積確診人數突破2萬例，不僅為全中東之最，更是亞洲最多。美國對此願意向伊朗提供協助，但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）卻引用一套「陰謀論」，拒絕美方的協助，並稱他們是「騙子」。

美伊關係自2018年起開始緊張，美國總統川普當時退出德黑蘭核子協議，並對伊朗實施經濟制裁。綜合外媒報導，哈米尼提到，美方好幾次想向伊朗提供援助，以對抗病毒，這點非常奇怪，他說：「因為美國現在面臨物資短缺，加上曾被指控是製造病毒的起源國。」

哈米尼繼續說道：「我不知道那是不是真的，但當有這樣的指控出現時，你覺得一個有智慧的人可以接受你的幫助嗎？你們可能會提供一種幫助病毒永久留在伊朗的藥物。」哈米尼表示，美國是伊朗的頭號敵人，並稱他們的領導人是恐怖份子、騙子。

在疫情爆發之際，哈米尼也指責美國的經濟制裁行為，呼籲他們在這個時候應該取消制裁，但美方卻表示不會照做。哈米尼表示，伊斯蘭共和國有能力克服一切的挑戰與危機，包括冠狀病毒的擴散，也呼籲大家應待在家裡不要出門。

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(中時電子報)