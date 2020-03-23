新冠肺炎肆虐全球，許多國家祭出禁出國或者入境政策，避免病毒擴散更嚴重。不料，南非女星阿曼達杜邦（Amanda du-Pont）不畏疫情嚴峻，仍堅持出國，結果在機場與工作人員爆發口角，登上媒體版面；她認為，乘坐的班機都經過消毒，且土耳其的確診病例比起家鄉還來的少。

隨著疫情擴散愈加嚴重，全球政府皆繃緊神經，紛紛祭出旅行禁令，防止病毒蔓延。而在南非，許多人認為減少被感染的風險就是減少旅行，或者去高風險國家；不過，狂熱的旅行者南非女星阿曼達杜邦卻不怕病毒，還在日前預告為即將到來的土耳其旅行感到興奮。

阿曼達杜邦3月中為航空公司宣傳，IG貼文中提到，「土耳其是我在世界上最喜歡的國家之一，如果您了解我，就知道我生活在旅途中，旅行點燃了我的靈魂，能夠每天實現自己的夢想真是太幸運了。」她強調，土耳其航空公司在每次飛行完畢後，都會對飛機進行消毒，因此讓她很放心。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言痛斥「拜託去了就不要回來」、「為什麼現在不能忍一忍」、「一定要現在去嗎」。阿曼達杜邦在受到不少批評後，隨即修改了內容，「目前土耳其的新冠肺炎病例比南非還少。」但仍平息不了眾怒，因此刪文。

正當眾人以為她已打消出國念頭，一名機場人員就爆料，阿曼達杜邦最後仍與未婚夫執意要搭乘飛機前往土耳其，當天工作人員還柔性勸阻，告知日後有可能因為鎖國無法飛回來，或者面臨班機取消，沒想到好意的提醒，卻換來對方嗆聲「你敢阻止我」，讓他們超級傻眼。

對此，阿曼達杜邦的經紀公司出面證實，阿曼達杜邦目前人正飛往土耳其，不過對於外界排山倒海的負面批評，沒有正面給回應。而阿曼達杜邦的友人則幫忙喊冤，強調阿曼達杜邦根本沒有兇機場人員，只是合理的爭取自己的權益，畢竟這趟旅行她計畫了很久。

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(中時電子報)