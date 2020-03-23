防疫指揮中心召集人張上淳兒子遭人爆料，在疫情期間飛往美國遊玩，掀起國內批評聲浪，沒想到張上淳其中一個兒子竟在臉書痛批限制出國的命令違反《憲法》，沒有效力。更似乎用激烈的言語痛罵其父是「無助的老頭」，不僅資深媒體人周玉蔻看不下去，大罵渾球外，網友更怒轟，張上淳兒子一句話就把指揮中心努力付諸流水，譏諷「淳兒好狂」！

張上淳的二兒子在新冠肺炎期間，不顧疫情蔓延全台，也不顧其父和全台醫護人員都站在前線抗疫，更稱自己是得到人事室許可，就這樣，一位身為全台最頂尖的台大醫生飛往美國出去玩。讓周玉蔻看不下去，在臉書怒轟，「如果疫情上升期間，硬要出國看球賽，還罵不准出國是違憲，說自己老爸是『無助的老頭』都是事實，那只能説張上淳的醫生兒子是『渾球』！」但她也補充，這跟指揮中心召集人無關，並支持懲罰張家老二。

資深媒體人周玉蔻轟張上淳兒子。（摘自周玉蔻臉書）

另一位原預定14日出國的大兒子雖已取消行程，其在私人臉書上痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》的言論被流出也備受討論。批踢踢網友就表示，「之前里長回來也只會支支吾吾，一臉窘樣就差沒哭出來，書讀的多想法就是跟低端人口不一樣」！底下網友也紛紛表示，「人家台大醫生」、「人家老爸是誰，罩子放亮點」、「看起來就是很討厭老爸的覺青醫生」、「害死他老爸，沒關係」、「可憐的里長」、「菸糞:人家又沒違法」！

批踢踢網友留言。（摘自批踢踢網頁）

眼見事態越來越嚴重，張上淳的2名兒子昨日皆發聲明稿表示歉意。

(中時電子報)