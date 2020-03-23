中央疫情指揮中心專家召集人張上淳的台大醫生兒，日前被爆料在疫情期間出國去NBA爽看球賽，消息引爆輿論撻伐。後在壓力下，2兒子分別發聲明致歉。媒體人黃光芹就認為，「疫情中心若出現雙重標準，對醫護會喪失公平性，張也就成了逆時中的人」。

被爆出國的小兒子昨晚發出致歉聲明表示，「這次出國造成社會一些紛擾，對於行程安排，身為醫療人員，應該有更為嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意」、「並強調，『輪休』是早已排定，並於2月中依醫院出國請假規定提出申請獲淮」。

張醫師重申，「當時美國疫情狀況還好，出國前還詢問了人事室是否可以出國，在得到許可後，才按照計畫於3月4日出國」。但到美國後，「得知疫情有新的變化，也因此決定提早回國，取消後半段行程，且完全沒有滑雪行程」。

黃光芹23日凌晨發文對此表示，「張上淳的兒子批評違憲，依然不顧禁令，率爾出國、尤其不是因公，而是去看NBA，還一路Po文。

她坦言，「遺憾的是，他(張)第一時間說自己的兒子沒有違法;即使是今天補充當時美國尚未列入旅遊警示，兒子也提高居家隔離標準等說明，但依然不具說服力」。「如果張的兒子都没有錯的話，難道是那些聽從禁令、取消旅遊、謹守崗位的醫護人員錯了嗎？」公平性何在？張上淳「兩個兒子」又為何要道歉？

黃光芹強調，「要所有人順時中，有人偏要逆時中，指揮體系豈容出現兩套標準」，張上淳早該「大義滅親」了。

(中時電子報)