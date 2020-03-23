新冠肺炎疫情延燒，台灣確診病例達169例，死亡病例2例，近日更引發民眾搶購潮。高雄市長韓國瑜日前開直播，呼籲大家不要搶物資，貨源絕對充足。除新冠肺炎外，登革熱也是高雄的防疫重點，讓韓國瑜大嘆高雄市長不好當。

韓國瑜和高雄市衛生局長林立人開直播，呼籲民眾不要搶購民生物資，遵守「4不2穩」，不哄抬、不搶購、不炒作、不囤積，並穩定價格、穩定貨源。

登革熱防疫部分，去年高雄市政府的防治大家有目共睹，就怕新冠肺炎、登革熱、漢他病毒、流感多重夾擊，一起侵襲高雄市。韓國瑜表示，大年初一已針對新冠肺炎成立一級開設，元宵節後則針對登革熱，嚴厲打擊、超前部屬。

韓國瑜說，林立人原本有滿頭烏髮，這一年多，一下子登革熱，一下子新冠肺炎，頭髮都白了一半，高雄市的衛生局長不好當，「高雄市市長也不好幹，你看我頭髮都禿光了」。

韓國瑜和林立人也開箱居家檢疫隔離物資包，提醒3月19日入境的國人，一定要居家檢疫14天，千萬不要外出、搭乘大眾運輸工具，若有徵狀送往指定醫院，未配合者最高裁罰100萬元。若與確診病例接觸，需實施居家隔離14天，不可外出，也會派人居家視察，到府關懷，包含送餐、倒垃圾，希望大家能互相體諒，共體時艱。

(中時電子報)