中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的台大醫生兒子被爆在疫情期間出國，不僅跑去看NBA看球賽，更痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》。對此，指揮官陳時中認為，台灣還不是言論不自由的國家，因此年輕人有年輕人的想法很正常，都可以表達出來。對此，自由作家洛杉基痛批，這個政府，也未免也「雙標」的過分離譜了！

張上淳的台大醫生兒子在疫情期間，赴美看NBA球賽，引發基層醫療人員的不滿。陳時中昨表示，張上淳兒子因為出國時美國還未被列在旅遊警示區，因此法律上沒有問題。至於張上淳的兒子批評禁止醫師出國違憲，陳時中也回應，台灣還不是言論不自由的國家，因此年輕人有年輕人的想法很正常，都可以表達出來，而且他當時提出這樣的說法，國際疫情還沒這麼嚴重，若是現在這種狀況，相信他也會有不同的想法。

對此，洛杉基在臉書表示，陳時中竟然跳出來，說張的說詞是他個人的「言論自由」，洛杉基痛批這種護短的心態很令人難以接受。

他感嘆表示，為何有人批評外交部忽視國內口罩數量不足，還捐贈給巴拉圭的百萬只口罩，卻遭到外交部恐嚇，說這是「未經過證實的假新聞」，要檢調介入調查。張的兒子罵指揮中心的禁令「愚蠢」就是「言論自由」範疇；普通庶民指責外交部違反指揮中心禁止出口命令，就是假新聞，就要檢調介入調查。他痛批這個政府，也未免也「雙標」的過分離譜了！

(中時電子報)