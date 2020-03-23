資深證券公司從疫情期間的個人消費、企業行為分析台股趨勢，「5Ｇ建置」、「電腦」、「眼睛」、「治癒肺炎病毒的生技醫療」與「防疫」等類別將是受惠股。

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清表示，從個人行為來說，一般人對民生必需品的消費不會中斷甚至近期還會多買，在個人預算有限及面對未來景氣不確定，對非必需品的消費，例如3C產品及手機換機需求會降低，對房地產、車市、耐久材消費、金融業也是負面。

肺炎影響降低大家外出活動有利宅經濟，家裡上班及遠距教學頻率及時間增加，對筆電、平板電腦、遠端視訊及網路產品、伺服器需求增加，有利於相關供應鏈及貨運業。宅經濟需求增加對眼睛的傷害更多，未來眼科將是大長多格局。

從企業行為來說，可能只剩5G建置、遠端視訊及筆電、雲端、伺服器、自動化生產會持續進行，對上述業績比重高的廠商有利。近期中國工廠復工逐漸順利，中國品牌廠積極搶市占率，有別於近期歐美國家開始封城造成消費突然降低的情況，近期台廠對中國品牌廠接單比重較高者將優於歐美接單比重較高者。

經濟不好，可能各國政府會推出基礎建設，如同2008年11月初中國大陸推出 4 兆人民幣刺激方案來對抗全融風暴，政策面主導的相關產業及個股因而受惠。

肺炎疫情大流行，全球股市崩跌，可治癒肺炎病毒的生技公司將是大贏家，也造就部份生技醫療、防疫相關受惠股。

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(中時電子報)