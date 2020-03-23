慧洋-KY(2637)2019年每股盈餘3.38元，擬配發股票股利0.25元、現金股利1.5元，配發率逾5成，以上周五收盤價計算，現金殖利率7.58％。此外，董事長藍俊昇表示，相較2月初BDI低點，散裝市況已逐漸回穩，目前公司業務運作及財務狀況一切正常。而為保障投資人權益，慧洋今年度1月由金管會核准新股發行案，將擬向主管機關申請延後辦理，待資本市場狀況較穩定明朗後再進行。

慧洋2019年合併營收138.33億元，年增5.86％，稅後淨利21.99億元，年增21.52％，每股盈餘3.38元。

該公司指出，新冠肺炎疫情爆發造成第1季工廠、港口停工，散裝航運運價指數大跌，然慧洋因有部分長約保護使得營收跌幅較指數緩和，且3月至今，慧洋主要船型相關之運價指數皆逐步回穩，包括：BPI指數平均為994點，相較於2月平均675點漲幅達67％；BSI指數平均為706點，相較於2月平均513點漲幅達38％；BHSI指數平均為371點，相較於2月平均305點，漲幅也達22％。

3月底慧洋預計交付的2艘新造船，已與租家簽訂長約，平均毛利率達45％；現成船部分亦有租家提前鎖定第3季換約租金，平均毛利率達46％，顯見航運業界對前景仍具信心。公司今年度預計會再交付7艘節能新船，其中2艘裝有加裝脫硫設備，也將依市場價格持續汰換舊船，維持船隊競爭力。

(時報資訊)