台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）20日召開臨時董事會，決議將自3月23日起啟動庫藏股機制，於股價9.91至24.58元區間買回10,000張庫藏股，預計買回股份之總金額上限為2.458億元。

榮剛表示，受到新冠肺炎疫情擴大影響，導致近期全球金融市場劇烈變動，經董事會同意買回自家股票，藉此展現公司對未來營運前景極具信心，同時也維護股東權益。

此次實施庫藏股，榮剛將自集中市場買回10,000張股票，占公司已發行股份的2.14%，買回區間價格介於9.91至24.58元，執行期間為3月23日至5月22日。公司表示，若屆時股價低於買進價的下限，將持續買回，買回的股票將轉讓給員工。

榮剛2019年自結合併營收為105.6億元，較2018年同期成長2.78%，連續第二年站穩百億元大關，日前董事會通過2019年度盈餘分配案，預計每股將配發0.5元現金股利，是近四年來新高，顯示公司近年全力擴展高毛利的航太、能源、油氣等三大領域市場成果奏效，公司將持續開發高附加價值品項、優化產品組合，以保持營運的穩健成長。

(時報資訊)