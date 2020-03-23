小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（23日）財經重點。

【1】保單零利率時代 即將來臨

全球央行競相祭出寬鬆貨幣政策、降息以救市，國泰人壽與中國人壽聯手建議，下半年保單責任準備金利率應該反應市場利率，新台幣長年期保單降5碼（1.25百分點）、美元長年期保單降3碼（0.75百分點），調降後短年期繳費新台幣保單可能降至零利率。

【2】電子上下游目標價 大摩一口氣砍41檔

新冠肺炎疫情大力衝擊需求面幾已確立，外資圈接連啟動「預防性」財務下修，最大權值股台積電連番遭降後，摩根士丹利擴大行動，成外資圈中首家系統化大規模下修研究範圍內個股預期之代表：一共調降18檔半導體上游股、23檔下游硬體推測合理股價。

【3】台股逐筆交易 今天上線

台股今（23）日起與國際接軌，逐筆交易新制正式上路，證交所副總兼發言人陳麗卿及多位投資專家均認為，交易新制對台股影響屬「中性」，一切回歸台股基本面及新冠肺炎疫情後續發展。陳麗卿強調，上市公司獲利能力及流動性穩健，且殖利率高基本面佳，值得投資人長期投資。

【4】國安基金手法 猜到賺到

新冠肺炎疫情未見和緩，國安基金獲得授權，最快已於20日銜命進場，投資人想跟上護盤腳步，除緊盯盤面變化，券商研究部門主管建議，優先鎖定金融類股、大型權值股，再兼顧人氣績優股，共三大族群，更有機會搭上國安基金拉抬力道。

【5】石油商恐現倒債危機 美金融股雪上加霜

先前數年利率走低壓縮銀行利潤，已讓金融股投資人坐立難安，如今美國金融股投資人又面臨新警訊，那就是油價崩跌恐引爆石油商倒債潮。

(中時電子報)