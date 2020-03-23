日本大相撲「春場所」平安落幕，今年在疫情堪憂的大阪舉行，比賽相當精彩，出現了暌違7年的「相星決戰」。兩大橫綱白鵬、鶴竜以相同戰績(12勝2敗)進入周日決賽日(千秋樂)，打得很激烈，最後白鵬把鶴竜抬出界，摘下生涯第44次優勝。

同時這次賽事讓新星朝乃山升上大關(僅次於橫綱的位階)，升級大關要有足夠勝率，38年首次在大相撲只有1位大關，現在朝乃山補上成為第2位大關。朝乃山說：「但是打不贏橫綱就沒意義了，我認清自己實力還不夠。」朝乃山前兩日連續敗於兩位橫綱之手。

通常優勝者是以戰績決定，橫綱在第15日才會對決，今年兩位橫綱戰績相同，成為最後勝者為王的情況，稱為相星決戰。白鵬是大相撲史上戰績最顯赫的人，保有多項紀錄，44次優勝之中有15次是全勝(橫掃所有力士)，這次他剛滿35歲奪冠也是歷來第3年長的優勝者。白鵬與鶴竜都是蒙古人，前者已歸化日本國籍。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，5月「夏場所」仍不確定是否開放觀眾。去年由於美國總統造訪，往後每年夏場所的優勝者都會獲頒1座「美國總統盃」(米大統領杯)。

(中時電子報)