法國國會通過衛生緊急狀態法案

法國新冠肺炎確診已超過1.6萬例，死亡人數逼近700，議會兩院當22通過衛生緊急狀態法案。

綜合外電報導，法國國民議會和參議院22日晚通過衛生緊急狀態法案，而該法案稍早已由議會兩院分別通過，但兩院的版本不同，經專門委員會緊急整合兩院版本後，終於獲得通過。根據法國衛生總署公佈的疫情統計數據，22日新增確診病例為1559例，而死亡病例新增112例，單日死亡病例連續兩天突破百例。

(中時電子報)