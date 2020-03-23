新冠疫情升高 法國通過衛生緊急狀態法案 08:262020/03/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國國會22日投票，通過讓政府宣佈衛生緊急狀態。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國國會通過衛生緊急狀態法案 法國新冠肺炎確診已超過1.6萬例，死亡人數逼近700，議會兩院當22通過衛生緊急狀態法案。 綜合外電報導，法國國民議會和參議院22日晚通過衛生緊急狀態法案，而該法案稍早已由議會兩院分別通過，但兩院的版本不同，經專門委員會緊急整合兩院版本後，終於獲得通過。根據法國衛生總署公佈的疫情統計數據，22日新增確診病例為1559例，而死亡病例新增112例，單日死亡病例連續兩天突破百例。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #法國 #緊急狀態 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 台增23例連創新高 確診達百人 04:092020/03/19 焦點新聞 關鍵3例 憂成社區傳播破口 04:102020/03/19 生活新聞 全球確診前5名 歐洲占3國 04:102020/03/19 國際大事 澳洲進入緊急狀態 提升旅遊警戒至第4級 04:102020/03/19 兩岸要聞 徐嬌留美被急召回杭州躲疫情 網：到家就萬事安心了 11:102020/03/20 娛樂 群星合唱防疫歌曲 于美人直呼唱歌好難 12:532020/03/20 娛樂 南部大學再添一確診！校方：法國同行11人隔離中 12:372020/03/20 生活 恐慌掀搶購潮！于子育也去賣場 她這樣逛看到物資了 14:182020/03/20 娛樂 星二代接連回台 曾雅蘭女兒續留美「當爸媽的除了擔心還是擔心」 15:352020/03/20 娛樂 洗手抗疫！才女歌手耗36小時創作獻聲 15:312020/03/21 娛樂 國際熱門新聞 川普宣布華盛頓州為新冠「重大災區」 加州也快了 - 時事 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 WHO專家： 對付新冠 封城恐不夠力 - 國際 荒唐！德人大開新冠派對 要集體感染 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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