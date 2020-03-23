開箱「中國國民黨玉璽」

國民黨新任黨主席江啟臣就職典禮時，由中央選舉委員會召集人許水德頒發當選證書，證書以毛筆手寫，國民黨文傳會公開書寫過程，同時曝光珍貴的「國民黨璽」。

「中國國民黨KMT」臉書曝光當選證書產製過程，以毛筆手寫，最後蓋上「國民黨璽」。文傳會副發言人洪于茜表示，國民黨璽相當珍貴，等同於一個黨的靈魂，當時由國民革命軍第八路軍總指揮陳濟棠，派專人到緬甸帶回兩顆翠玉石，一顆做成國民黨黨璽，另一顆則是中華民國國璽。

國民黨璽由印鑄局設計，並由書法家王禔篆刻，而黨璽和國璽的最大差別，在於璽鈕、璽頂的設計不同。洪于茜說，民國38年國民政府遷台，前故宮博物院院長秦孝儀，受當時的國民黨秘書長託付，將黨璽帶到台灣，另一顆則是總統府使用的「榮典之璽」。

國民黨璽重達3.476公斤，洪于茜表示，問過黨齡2、30年以上的人，他們都沒看過，真得很難得一見。

(中時電子報)