紐約州升級居家防疫命令、油價走勢反轉，美元走強。儘管美國聯準會上週五宣布新的貨幣刺激措施，將擴大資產收購計畫，納入市政債券，卻未緩解投資人的擔憂。上週五美股下跌，跌幅介於3.18至4.55％，美股四大指數短期震盪。APPLE下跌 6.35%，台積電ADR上漲1.46%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為8,523點至8,800點，壓力為9,400點至9,500點。

（3）技術指標：KD開口閉合，9日K值位處超賣區，反彈有機會延續。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為105點附近，壓力為115點左右，KD技術指標開口收斂，9日K值位處超賣區，有機會持續反彈。近期法人著墨較深的族群包括半導體、記憶體、5G、PCB、生技/防疫等。

觀察台股指數是否能站穩十年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、遊戲、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

台股逐筆交易今（23）日上路，股票交易速度大幅提升，投資人操作更靈活之際，投資難題也可能增加。證交所建議，投資人應盡量使用限價單，並多留意成交資訊；法人則提醒可多善用證交所提供的輔助工具、券商下單軟體和盤後擬真平台，提高新制適應度。

(時報資訊)