其祥-KY股票(1258)、其祥二KY轉換公司債(12582)、精材股票(3374)、同致股票(3552)自109年3月23日起預收款券，並每20分鐘撮合一次；醣聯股票(4168)、醣聯二轉換公司債(41682)、浩鼎股票(4174)、銘旺實股票(4432)、智晶股票(5245)、統新股票(6426)、統新一轉換公司債(64261)、台生材股票(6649)、三洋紡一轉換公司債(14721)、樺漢二轉換公司債(64142)、樺漢三轉換公司債(64143)自109年3月23日起預收款券，並每5分鐘撮合一次。

其祥生物科技控股公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年3月23日起10個營業日(109年3月23日至109年4月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對其祥生物科技控股公司股票及其祥生物科技控股公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

精材科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年3月23日起10個營業日(109年3月23日至109年4月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

同致電子企業公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年3月23日起10個營業日(109年3月23日至109年4月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

台灣醣聯生技醫藥公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年3月23日起10個營業日(109年3月23日至109年4月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對台灣醣聯生技醫藥公司股票及台灣醣聯生技醫藥公司國內第二次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。台灣浩鼎生技公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年3月23日起10個營業日(109年3月23日至109年4月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)