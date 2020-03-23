櫃檯買賣中心第9屆第21次董事、監察人聯席會議討論通過亞洲藏壽司公司(2754)股票上櫃申請案。

為增加外國第一上櫃公司多元籌資管道及考量本國與外國公司籌資工具之一致性，爰修正相關規章開放外國第一上櫃公司得比照本國上櫃公司申請與其原上櫃股票不同種類之有價證券(包含特別股、分離型附認股權特別股、分離型附認股權公司債及分離後認股權憑證)櫃檯買賣。

(時報資訊)