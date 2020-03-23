《店頭市場》亞洲藏壽司上櫃申請案通過 08:362020/03/23 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心第9屆第21次董事、監察人聯席會議討論通過亞洲藏壽司公司(2754)股票上櫃申請案。 為增加外國第一上櫃公司多元籌資管道及考量本國與外國公司籌資工具之一致性，爰修正相關規章開放外國第一上櫃公司得比照本國上櫃公司申請與其原上櫃股票不同種類之有價證券(包含特別股、分離型附認股權特別股、分離型附認股權公司債及分離後認股權憑證)櫃檯買賣。 (時報資訊) #亞洲藏壽司 #上櫃申請案 #第一上櫃 #籌資 #櫃檯買賣中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買今通過亞洲藏壽司上櫃案 17:502020/03/20 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 明下場… - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 周五搶反彈危險啊…專家8字救散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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