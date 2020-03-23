高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)前2月合併營收為6.86億元，年成長3.9%，為了提升用戶上的使用經驗，推出全新雲端智慧電源管理平台(SPM)2.0。

曜越雲端智慧電源管理平台(SPM)整合了DPS G PC APP 3.0桌上型電腦數位監控軟體和DPS G Mobile App1.0手機監控軟體，利用雲端運算的應用分析及行動裝置監控讓使用者了解自身的用電習慣，可以隨時隨地輕鬆進行用電管理進而改變用電行為，將用電安全與環保完美結合，透過用電行為的改變，達到節能減碳綠能用電生活。

曜越表示，雲端智慧電源管理平台不僅讓使用者能夠追蹤並記錄電源的使用狀況，且能監控數位電源的壽命，且如果發生電源有故障的情況導致PC APP裡面的資料遺失的話使用者也無需擔心，因為資料會上傳到SPM，雲端智慧電源管理平台(SPM)2.0的介面經過優化，升級過後的操作介面讓使用者一眼就能清楚了解數位電源本身的所有資訊。

此外，SPM平台可讓使用者增加、移除或重新命名您所連結的數位電源，其可監控不止一個電源，您可通過電源分析的頁面選擇您要的電源並取得更詳細的資訊。

曜越表示，若使用者想了解有無異常發生，可直接點選雲端通知就能輕鬆得知數位電源的運行狀況，雲端智慧電源管理平台(SPM)2.0的節電計畫功能將幫助使用者了解使用電源所產生二氧化碳的量等資料，藉此提升環保意識。曜越雲端智慧電源管理平台(SPM)2.0讓您輕易的監控電源產品，而搭配DPS G PC APP 3.0桌上型電腦數位監控軟體和DPS G Mobile App1.0手機監控軟體則可以控制電源。

(時報資訊)