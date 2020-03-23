台股「逐筆交易制度」今（23）日起開始實施。中華民國證券商業同業公會理事長賀鳴珩提醒投資人注意「委託下單方式增加到6種組合」，需搞懂「限價下單、改價」規則，散戶族群則是謹慎避免使用「市價單」交易，降低投資風險。

證券公會理事長賀鳴珩表示，逐筆交易新制度在交易上採取「隨到隨撮」，是一種「盤中撮合」機制，也就是當投資人掛出委託單時，系統會儘速判讀這一檔股票所有委託單下一盤成交價，有別於現行的「集合競價」制度，更比現行5秒撮合更快。

委託方式也區分為「限價單」與「市價單」，配合當日有效（ROD）、立即成交或取消（IOC）、全部成交或取消（FOK）不同組合，等於共有6種下單類型。要特別留意新增的「限價委託改價」功能，雖可直接更改價格，由於成交時間快速不同於現行5秒集合競價制度，委託一下單就會即時撮合，出價前要謹慎思考。

目前現行國際許多股市已經採用「逐筆交易」制度，我國一年前就積極透過擬真平台準備新制的「逐筆交易」，主要也是想與國際接軌。

根據《工商時報》的報導，證券公會理事長賀鳴珩建議投資人掛出委託單前，務必要多了解「逐筆交易」新制度，可以先透過「化繁為簡」方式，像是「限價下單、改價」就如同現行交易，較不必擔心新制上路的不熟稔。

而「逐筆交易」新制度的多元下單種類，主要是提供給高頻交易、程式交易者，搭配策略使用。以實行逐筆撮合期貨市場來看，約9成是掛限價單，少數投資人會使用其他下單方式。

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(中時電子報)