國際奧運委員會已開始具體研究包括東京奧運會、帕奧會延期的可能性。日本首相安倍晉三23日在參議院預算委員會上接受質詢時表示，假如東京奧運會很難以完整的形式舉辦的話，也不得不考慮延期。

(中時電子報)

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