為了達到攻堅脫貧、2020年全面建成小康社會的目標，大陸積極復產復工、穩定重大項目投資開工以及專項債的運用。大陸國家發改委近日提供數據顯示，除湖北外，據對各省約1.1萬個重點項目統計，截至20日，重點項目復工率為89.1％。

就分行業看，重大鐵路項目已基本復工，重大公路、水運項目復工率為97％；機場項目復工率為87％；重大水利工程復工率為86％；重大能源項目已基本複工；重大外資項目已基本復工；其他領域的重大項目也在積極推進。

投資司司長歐鴻表示，將要求地方分類分區指導，有序推進重大項目復工；他說，將指導各地加強投資項目遠程審批服務，確保項目的審批、核准、備案等前期工作不受疫情影響，同時，對重點項目的開復工建立按日調度機制，指導地方協調解決存在的問題。

歐鴻表示，下一步發改委將採取以下三個措施：一是加快推進項目開復工、二是積極擴大有效投資、三是確保精準投資，不搞「大水漫灌」；他強調，擴大有效投資，要聚焦疫情暴露出來的薄弱環節，聚焦經濟社會發展存在的短板領域，聚焦高質量發展和國家重大戰略。決戰脫貧攻堅目標任務。

財政部專家庫專家、360政企安全集團投資總監唐川表示，當前目標就是，有策略地運用金融工具，並以合理的方式調動市場存量資金進行資源配置，同時做好整體的項目發展布局，花盡量少的錢，產生盡量大的經濟效益；另外，項目建設的提速、增效，資金配套是關鍵。

唐川表示，在項目布局方面，提升各類產業協同性，促進資源、信息交互的新基建必然是一個發力的重點，因為新基建項目投資體量普遍較小，但卻能為地區經濟發展帶來新動能和有效增量；目前，管理層已經明確了對5G、特高壓、大數據中心等新基建產業的大力支持，相關企業必然會從中受益。

(旺報 )