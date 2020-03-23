真是異想天開，還真有人受騙。南部一名分明是男兒身的色狼，卻在網路使用女生名字和照片，於「蕾絲」（女同性戀）社群假裝自己是女T，騙取無知少女卸下心防後，要求自拍不雅裸照和猥褻自瀆影片，得手後以公開為由脅迫少女繼續拍攝影片供他褻瀆，少女不甘受辱告訴家人，報警將這名大男生繩之於法。

檢警調查，被告男子用女性照片當大頭照，假扮女生身分外，更稱自己是「女同」；網路下載女性裸照謊稱是自己照片，向少女提議交換照片，少女因此卸下心防，真的自拍許多張裸照、以及3段自慰猥褻影片傳給他。

被告得逞後，索求無度，不斷要求被害人自拍裸照和不雅自慰影片，致使受害少女嚇得關閉帳號。未料，被告竟然又想辦法騙到少女的朋友，輾轉聯繫上被害人，持續威脅說已將部分裸照上傳，如不繼續拍裸照給他，就將其餘不雅影片全部上傳。

警方獲報後在被告男子家中查扣他手機內，發現被害少女裸照及影片已傳送到雲端硬碟儲存；全案法官依犯以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、2個以脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，合併判4年半徒刑，全案上訴後，二審合議庭仍維持原判。

(中時電子報)