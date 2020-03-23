美國總統川普宣布紐約州為重災區，美指期貨電子盤暴跌900點又跌停，台指期23日開盤下跌432點，至8,609點，台股現貨市場開在9,025.55點，但隨後跌幅加大，指數跌點已逾400點，9,000點關卡再度失守，恐回測8800點。

紐約州、加州為減緩新型冠狀病毒肺炎的蔓延速度，宣布實施嚴格禁令，這引發經濟可能因此受重創的疑慮，再加上油價又下殺、芝加哥商業交易所一家結算公司無法滿足資金需求，衝擊美國四大指數20日再度重挫。

過去一周道瓊工業平均指數、那斯達克指數與標準普爾500指數的跌幅，是2008年10月全球爆發金融海嘯以來最慘的一周。

統一投顧指出，台股趨勢走空日股價跌破十年線支撐及9,000點整數關卡，低點持續探底，短中長期各均線迅速下彎空頭排列，台股20日雖受政府祭出三招救市利多因素刺激下，指數從最低8,523點大幅彈升，站回9,200點之上，但在外資現貨維持強烈賣超下，指數仍有走弱風險。

(中時電子報)