「淫魔製片」爆中鏢！服刑隔離還染新冠肺炎「途徑曝光」 09:002020/03/23 中時電子報 吳品瑤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在好萊塢曾被封為金牌製片的哈維溫斯坦，因性侵醜聞被判刑，事業、名聲墜落谷底。(達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎蔓延全球，其中紐約州情況嚴重，美國總統川普宣布其為「重災區」，而先前在好萊塢掀起連環性侵風波，被判罪名成立、正於紐約州溫德監獄(Wende Correctional Facility)服刑的「淫魔製片」哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)，驚傳在獄中確診新冠肺炎，還被知情人士爆出感染途徑，相當離奇。 好萊塢淫魔製片被判23年徒刑 淫魔製片案洩猛料 受害女曝他下體「沒睪丸像雙性人」 (中時電子報) #淫魔製片 #哈維溫斯坦 #服刑 #性侵 #冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #美國 #好萊塢 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 大陸新冠肺炎防治手冊多語版 分享219國及地區 21:252020/03/20 兩岸 新冠肺炎大流行 美國暫停全球所有常規簽證服務 22:332020/03/20 國際 躲開新冠肺炎 坎城影展延後舉辦 04:102020/03/21 娛樂新聞 美國首都出現首例新冠肺炎死亡案例 03:482020/03/21 財經 新冠肺炎不僅威脅老人 WHO示警：年輕人並非無敵 09:432020/03/21 生活 開放自費篩檢？柯：流感機會遠大於新冠肺炎 10:562020/03/21 政治 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 11:422020/03/21 社會 新冠肺炎衝擊高麗菜滯銷 民代與企業家愛心送關懷 14:112020/03/21 生活 全球新冠肺炎26萬餘人確診 1.1萬 人死亡 14:432020/03/21 生活 娛樂熱門新聞 《鬼滅》人氣聲優驚爆瞞婚外遇！酒店啪啪按摩妹2小時 - 娛樂 「繼承令人反感」007丹尼爾克雷格44億財產拒留給女兒 - 娛樂 談及劉真最新病況 吳宗憲語帶玄機 - 娛樂 恭喜劉香慈二胎再為永信添金孫 美女主播妹陪產吸睛 - 娛樂 笑死！蔡宜芳偷情大19歲人夫 「摩鐵達人」揭張益贍錯在這 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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