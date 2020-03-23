新冠肺炎蔓延全球，其中紐約州情況嚴重，美國總統川普宣布其為「重災區」，而先前在好萊塢掀起連環性侵風波，被判罪名成立、正於紐約州溫德監獄(Wende Correctional Facility)服刑的「淫魔製片」哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)，驚傳在獄中確診新冠肺炎，還被知情人士爆出感染途徑，相當離奇。

(中時電子報)