據日本NHK23日報導，日本首相安倍晉三在參議院的預算委員會上表示，如果無法以完整形式舉辦奧運會，可能不得不推遲舉辦。

據報導，受到新冠肺炎疫情影響，有關是否延期或取消2020東京奧運會的討論不斷增多。國際奧委會（IOC）執行委員會於日本當地時間22日再次召開會議，隨後IOC在其官網上發布聲明強調，「取消東京奧運會不在議程之上」。

不過，隨著疫情的發展，國際奧委會正在考慮縮小奧運會的比賽規模，或不排除推遲舉辦奧運會；該聲明還提到，國際奧會執委會將在未來4周內做出最終的決定。

(旺報 )