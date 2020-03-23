東京奧運辦不辦？日相：若無法以完整形式舉辦恐推遲 12:462020/03/23 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本NHK23日報導，日本首相安倍晉三在參議院的預算委員會上表示，如果無法以完整形式舉辦奧運會，可能不得不推遲舉辦。 據報導，受到新冠肺炎疫情影響，有關是否延期或取消2020東京奧運會的討論不斷增多。國際奧委會（IOC）執行委員會於日本當地時間22日再次召開會議，隨後IOC在其官網上發布聲明強調，「取消東京奧運會不在議程之上」。 不過，隨著疫情的發展，國際奧委會正在考慮縮小奧運會的比賽規模，或不排除推遲舉辦奧運會；該聲明還提到，國際奧會執委會將在未來4周內做出最終的決定。 (旺報 ) #奧運會 #日本 #國際 #東京 #東京奧運 也許您會感興趣 推薦閱讀 空手道》小清新文姿云奪下東京奧運門票 13:182020/03/19 體育 體育署：強化防疫措施 全力備戰東京奧運 19:102020/03/19 體育 東京奧運會如果取消 日本恐面臨長達一年的經濟下滑 02:462020/03/20 財經 韓中日外長視訊會議 共挺完整舉行東京奧運 16:282020/03/20 國際 挪威奧委會建議IOC 東京奧運延期舉行 17:442020/03/21 國際 難怪日本堅持辦奧運 因為虧大了 19:082020/03/21 政治 國際奧會主席：奧運就像周六足球賽 無法延期 13:012020/03/22 國際 國際奧會：東京奧運不會取消 延期是可能選項 05:492020/03/23 體育 安倍鬆口了：東京奧運可能考慮延期 09:332020/03/23 兩岸 加拿大開第一槍 宣布不參加東京奧運帕運 11:182020/03/23 國際 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 給資源！川普宣布加州、華盛頓州為新冠重災區 - 國際 英國醫護「薄圍裙=防護衣」！感染只是早晚 首相示警：2周恐追上義大利 - 國際 進入最高警戒！紐西蘭將全面封國4周 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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