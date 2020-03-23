女主播不如傳播妹！蕭裔芬大爆飯局秘辛。(影／取自命運好好玩YouTube)

在光鮮亮麗的演藝圈中，常有包養或潛規則的傳言，前主播蕭裔芬曾在節目透露，她也會被欽點陪大老闆吃飯，但實際上拉到業務的比例相當低，讓她開玩笑嘆：「比傳播妹還不如。」

蕭裔芬之前在《命運好好玩》透露，還在媒體圈時，如果有飯局，她就抱持著吃個飯放鬆的心態去，順便認識一些大老闆，對工作的業務可能有幫助，後來才發現，真的要從這些大老闆中拉到業務，只有十分之一的機率，比例相當低。

而這些大老闆請吃飯，只是想找幾個有知名度的坐旁邊，就可以跟別人說自己在媒體圈關係雄厚，這樣對生意有很大幫住，這讓蕭裔芬開玩笑說：「有時候我們比傳播妹還不如，人家還有8千、1萬」，主播好像就只是去充場面，陪吃飯而已。

蕭裔芬也曝光自己在飯局上的糗事，她誤把傳播妹當大老闆夫人，還跟對方敬酒，讓友人都忍不住罵她笨蛋，而現在她算脫離媒體圈，她也很安於當無名小卒，認為自己已沒可利用地方，如果還願意跟她往來，「那才是一起養老的朋友」。

(中時電子報)