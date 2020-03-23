中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的小兒子被爆，身為醫師卻仍在疫情期間出國看NBA，引發醫療基層不滿，遭到輿論撻伐。但現傳出，國民黨台北市議員羅智強赴美巡迴演說，也遭綠媒不友善抨擊他，羅智強也氣到開直播、發文回應。

原來，昨天有親綠媒體《三立新聞》報導，爆羅智強在「防疫期間出國」，還是3月初才返台。對此，羅智強昨(22日)回應表示，早在去年就規劃訪美巡迴演講，是在1月21日抵達美國，那時美國根本不是疫情警示區(大陸武漢才剛開始大爆發)。

他身為政治人物，也要求自己「若政府有發布旅遊警示，就立刻停辦演講。自己回國後立刻進行14天的居家檢疫」，這過程都是遵照政府的建議和要求處理。

他也闢謠，引述陳時中部長直到3月11日還說「美國確定病例雖有增加趨勢，但整體人口相對較多，目前仍不調升旅遊疫情警示」。且3月14日美國才被台灣發布警示的，他原訂3月21日返台，改在3月18日凌晨就提前離美。

羅志強也不滿表示，「當政府這樣保證的時候，我信任政府的判斷，現在卻變成《三立》攻擊我的理由，這種政權，還是在保護人民嗎？」。

羅智強更重申，「1450拿我，跟張上淳的兒子出國相比」。「拜託，張上淳的兒子是醫師，『醫事人員禁止出國是陳時中宣布的』，拿我跟張醫師相比，會不會太抬舉我了？」。

羅智強「賴清德也在2月份訪美，《三立》怎麼不去批一下賴清德，你敢嗎？」。

羅智強還諷刺，他當然知道「現在的朝廷只容得下歌功頌德的聲音」，「誰敢妄議朝廷，《三立》、綠媒、1450就會來政治索命」。

最後他也霸氣開嗆，「《三立》要當朝廷東廠，要砍羅智強來報效朝廷，來吧！沒在怕的啦！」。

許多網友見狀紛紛在他臉書加油打氣，「加油！公平正義，沒在怕⋯」、「強哥！加油！ 支持到底」「加油！綠媒雙重標準習慣了！」「人如刀劍，越磨越利越堅韌」。

(中時電子報)