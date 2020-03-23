嘉里大榮在台灣380個鄉鎮幫客戶運送各地生產的貨物，也透過電商平台「家裡購」幫助農民直接銷售蔬果，並提供進口商品銷售、運送，公司有450輛的低溫配送車輛與倉儲搭配服務，集團董事長沈宗桂指出，公司今年5月起將代理義大利國寶意利咖啡（illy），「家裡購」也將開始提供國內代購服務。

沈宗桂表示，只要與物流、倉儲有關的業務，公司都有興趣投資經營，目前貿易這一塊佔公司營運比重不到一成，但都有小小利潤，例如嘉里鮮果一年可以賺個幾百萬元，嘉里震天經營貨運承攬業，也順便幫客戶進口斯里蘭卡茶葉給香格里拉國際飯店。

這次取得意利咖啡在台總代理權，是與集團香港、澳門公司聯手取得，目前香港與澳門已經開始正式代理，台灣因為需要設立公司，5月才能開始代理，嘉里咖啡不設店，只賣咖啡豆、咖啡粉與膠囊。意利咖啡是高檔咖啡，來台已28年，目前由美福集團旗下的美福食品代理沈宗桂將兼任嘉里咖啡董事長，配送業務將由嘉里大榮負責。 沈宗桂指出，集團旗下事業電商事業家裡購（Kerry go）主要是幫助農民銷售農產品，現正規劃推出代購業務。一般外送食物是現做美食，家裡購將設一個專區，客戶想吃什麼，例如萬巒豬腳、台南蝦捲，可指定店家、農場，由嘉里大榮代購冷凍包或常溫蔬果運送到家，公司僅收物流費，不另收代購費。

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