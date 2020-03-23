華航集團22日宣布，包括中華航空、華信航空、台灣虎航配合政府防疫政策，本月24日台北時間零時開始至4月7日止起飛航班，停止接受登機來台灣轉機的旅客。少了轉機客，華航貨運部門告知客戶，本周兩岸航線增班計畫維持不變，未來如果歐美線貨運運價夠支付變動成本，也不排除派客機運貨。

華航因轉機客需求明顯提高，加上兩岸貨運需求，規劃本周起兩岸航線開始增班，未料因疫情太過緊張，境外移入案件明顯增加，疫情指揮中心全面昨日緊急宣布禁止旅客來台轉機，以漸少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

華航高階主管指出，過去兩周是各國民眾返鄉潮高峰，華航歐美航班約有兩成旅客是轉機客，包括轉中國大陸與東南亞、印度等。過去一周在LINE盛傳的一支抖音影片「逃離西雅圖」，影片中的陸客就是搭長榮航空航班經桃園轉飛回大陸。

實際上返鄉旅客高峰已過，華航決定增班中國大陸現有五個航點，除了轉機客因素，主要是考量貨運需求。過去十年因為全球航空客運機隊快速增加，機腹載貨空間大量增加，航空貨運市場艙位供給過剩，多數時間全貨機機隊都是在虧錢營運，華航21架全貨機2012年開始陸續有3架封存在美國內華達州沙漠。

約半年前一家歐洲籍航空公司租了華航一架封存的全貨機，解封客機需要大維修與更新引擎，估計花費至少在兩百萬美元以上，這次因為疫情讓歐洲這家公司賺到，但華航此時如果封存另外兩架，除了緩不濟急，還需要考量中長期市場需求與人力配置等問題。

華航在2月10日我方開始限制兩岸航線只能飛北京、上海浦東、上海虹橋 、成都與廈門五個航點後，隨貨運需求增高，桃園-浦東先從3班增到7班，現在已經增到10班，預計本月25日起恢復每周14班，桃園 -北京目前已增到3班，預計本月26日起增至5班，兩大航點都是派波音777客機飛行。

另華航在桃園-成都與桃園-廈門上周已經完成增班，成都從1班增為2班，廈門從3班增為4班，另高雄-廈門復飛，提供每周兩班，這幾 條航線主要以A330客機飛行。

華航A330客機在少了旅客行李後，載貨空間可提高到20噸，777與A350客機可達30噸。目前看長程線因用油量高，客機當貨機用並不划算，但是如果運價飆漲兩三倍，華航內部評估長程線也有可能客機當貨機用。

(工商 )