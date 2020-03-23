路透預估：人民幣中間價料開在7.0985元 09:112020/03/23 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透23日根據大陸外匯交易中心（CFETS）公布的人民幣匯率形成機制進行測算，人民幣兌美元中間價23日預計會開在7.0985元附近，較上日昇值約67點。 (旺報 ) #人民幣 #路透 #元中 #機制 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台杭企業對接 視訊洽談傳佳音 04:092020/03/19 焦點新聞 報復 陸驅逐美3大報記者 04:102020/03/19 兩岸要聞 人民幣中間價貶194點 4個半月來新低 10:442020/03/19 財經 國防部長嚴德發：大陸軍機越中線 都有備便計畫 14:242020/03/19 軍事 陸港觀盤－A股後市看好 外資分批進場 04:102020/03/20 全球財經 去年EPS 3.86元 中美晶配息5元 04:102020/03/20 證券．權證 超國民待遇 陸擬免台人二次隔離 04:092020/03/22 焦點新聞 去年營收、利潤刷新紀錄 海螺水泥 日賺逾9千萬人民幣 04:092020/03/22 全球財經 人行：人幣匯率預計在7附近持續雙向波動 13:122020/03/22 財經 路透：東奧已悄悄規劃延期方案 15:102020/03/22 國際 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 道瓊期又暴跌熔斷！美新救市計畫遭民主黨封殺 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 新手別慌 先用限價＋ROD就好 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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