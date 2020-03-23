新冠肺炎疫情肆虐全球，截至今（23日）英國已超過5600人確診，281人死亡，而最早開始英國採取不主動篩檢、輕症不治療等佛系防疫政策，目標為群體免疫；不過眼見疫情越來越嚴重，首相強生警告，英國只比義大利落後2到3周，醫療體系恐在未來幾周被淹沒。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，母親節即將到來，勢必有許多人會全家團聚慶祝，但隨著國內確診案例不斷增加，且英國的狀況僅比義大利落後一兩周，整體來說相當嚴峻，因此希望民眾假期不要去探望父母，必須待在家裡，減少聚會活動。

首相強生指出，國內確診數量以高速在成長，可能一兩周就會追上義大利，然而義大利擁有極好的醫療體系，但面臨這次的病毒來勢洶洶，他們的醫護人員完全被需求給淹沒。強生警告，大家要避免出門，減緩擴散速度，否則國民健康服務署（NHS）接下來也可能面臨與義大利一樣不堪重負的情況。

此外，嫁給英國籍老公Kevin的網紅「伊萊媽」Annie也透露，在英國醫院當護理長的小姑生病了，目前在家自我隔離，幸好從症狀上來看，應該不是感染新冠病毒；不過她看完小姑上班的穿著後相當震驚，「口罩只是像在台灣我們一般民眾戴的醫療口罩，而不是N95，身上也沒有專業的防護罩衣，竟然只是像紙一樣薄的圍裙，雙臂跟身體大部分的部位都是暴露在外的。」

她一問之下才知道，原來英國已經沒有真正的防護衣跟口罩的資源了，所以國會立刻修法，把防護衣跟口罩的規定改到最低最低標準，「所有在最前線為英國人民奮戰的醫護人員，穿著的只是類似我們大機構的廚房阿姨的裝扮，是不是也太可笑了。」

伊萊媽無奈地表示，小姑自己也知道，他們被傳染得病只是早晚的事，聽在家人的耳裡真的很心酸，但什麼都無法做，只能替她祈禱能安然度過一切，「相較之下身在台灣真的很幸福，大家一定要一起守住我們的防線。」

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(中時電子報)