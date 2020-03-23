據日本放送協會(NHK)報導，當地時間23日上午，日本首相安倍晉三在參議院預算委員會上就東京奧運會表示，如果不能以完整的形式舉辦，那將不得不考慮延期。安倍晉三19日曾表示，東京將舉辦一屆「完整」的奧運會和殘奧會。

此前，國際奧會主席巴赫在接受採訪時表示，現階段推遲東京奧運會的想法並不夠成熟，但同時國際奧會也在探討不同的方案。按計劃，東京奧運會將於7月24日至8月9日、殘奧會將於8月25日至9月6日舉行。

(旺報 )