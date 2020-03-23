安倍鬆口了：東京奧運可能考慮延期 09:332020/03/23 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月12日，在日本東京，一名戴著口罩的男子經過2020年東京奧運會主體育場附近的五環標誌。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本放送協會(NHK)報導，當地時間23日上午，日本首相安倍晉三在參議院預算委員會上就東京奧運會表示，如果不能以完整的形式舉辦，那將不得不考慮延期。安倍晉三19日曾表示，東京將舉辦一屆「完整」的奧運會和殘奧會。 此前，國際奧會主席巴赫在接受採訪時表示，現階段推遲東京奧運會的想法並不夠成熟，但同時國際奧會也在探討不同的方案。按計劃，東京奧運會將於7月24日至8月9日、殘奧會將於8月25日至9月6日舉行。 (旺報 ) #東京奧運 #NHK #安倍晉三 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 德國新冠肺炎死亡率低 原因曝光 21:562020/03/21 國際 新冠肺炎來襲 全球步退入經濟衰退 22:362020/03/21 財經 產經解析－新冠肺炎給全球投資人的一堂課 04:092020/03/22 全球財經 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 義大利新冠肺炎新增793死 再創新高！ 06:002020/03/22 國際 新冠肺炎延燒 巴西累計1128確診至少18死 07:232020/03/22 國際 屏東新冠肺炎確診數破蛋 縣府籲接觸史單純勿驚慌 12:142020/03/22 生活 兩岸熱門新聞 白宮驚傳下密令 把疫情推給大陸 - 兩岸 陸男返京未隔離致母感染 警方立案偵查 - 兩岸 川普挑動仇華 在美華人組群自衛 - 焦點新聞 - 旺報 安倍鬆口了：東京奧運可能考慮延期 - 兩岸 - 旺報 共機4度遠海長訓 我空防壓力驟增 - 兩岸新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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