中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的2位醫師兒近日成為全台關注焦點，只因一位被爆料在疫情期間出國、一位因網路言論痛罵禁醫護出國的政策，引爆輿論撻伐。張上淳的2位兒子22日晚間發聲明道歉，然知名音樂人許常德感嘆，如果這兩個兒子一開始有想到的話，就不會後來要道歉止血了！

對於張上淳兩個兒子的道歉聲明，許常德先於臉書發文表示，「道歉止血有限，有限也是活該，髒了團隊努力，本來就該更嚴格看待，更何況自己是醫生，無視醫療團隊辛苦，比里長出國事件，更惡劣」。許常德更直言，這樣怎麼好意思要求醫生這段時間不要出國，而且張上淳的兒子還是感染科醫師！

不過許常德這篇貼文在臉書發出幾小時後便刪文，又重發一篇文章表示，什麼叫個人做事個人擔嗎？什麼叫大人的負責呢？就是做不到不影響別人的大話。請好好再想一遍，是不是真的不會影響到他人，這個自我負責真的夠負責嗎？

許常德更表示，張上淳兒子若有第一時間想到這個，就不會出事時跟網友對嗆，就不會後來要道歉止血，可見張上淳兒已深深影響到爸爸，跟原先想的差很多很多。

(中時電子報)