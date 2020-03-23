行政院環保署署長張子敬23日赴立法院報告，立委陳瑩卻提出程序發言，公開主張這場會議應該立即散會，原因是環保署有職員確診新冠肺炎。（王英豪攝）

新冠肺炎疫情依舊嚴峻，行政院環保署長張子敬今天表示，署內一名基層員工參加3月4日至12日的埃及團，13日回來辦公一天，接著因為領隊確診，該名同仁也居家隔離中，昨天宣布確診。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署專案報告，立委陳瑩表示，環保署有成員參加埃及團，甚至該名員工還返回署內辦公一天，要求今天的專案報告應直接散會。

張子敬表示，環保署從1月30日就對進出的人員量測體溫，3月1日就對全署辦公空間消毒，提到這個個案確實是署內基層員工，在3月4日至12日參加埃及團，確實在13日（五）進辦公室辦公一天，隨後因為領隊確診，該名同仁居家隔離並在昨天宣布確診，環保署則在16日（一）就請附近4名員工居家辦公。

張子敬指出，3月2日起對全部進出的民眾量測體溫，也提供酒精或乾洗手等，對於易觸摸的地方會去擦拭；他受訪時表示，該名同仁居家隔離期間沒有發燒等症狀，就算現在確診仍是輕症，並不明顯症狀；至於有無跟民眾接觸？他說，該名同事業務不會接觸到一般民眾。

疾管署防疫醫師陳孟妤說明，昨天接獲指示有去做風險評估，該名同仁與職場同仁互動少，該天也有配戴口罩等防護具，工作當天也非發病狀態，該職場防治措施適當、風險低。

(中時 )