2/ I have been struggling with Covid-19 for 14 days today. By far the worst virus I have ever endured despite being a healthy individual with strong lungs(no smoking/sport), living a healthy lifestyle and being young (least at risk demographic) — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020

南非金牌泳將范德柏格(Cameron van der Burgh)染上新冠肺炎，他23日在推特呼籲大眾千萬別輕視病毒的威力。「我是個年輕(31歲)、健康的運動員，擁有強壯的肺(沒抽菸)，但過去14天我很辛苦，絕對是我面對過最糟的疾病。」

范德柏格是倫敦奧運100公尺蝶式金牌、里約奧運銀牌，現已退休。他認為東京奧運的時程(7月24日)正在壓迫運動員，他們害怕染病而不敢去訓練，已經染病者等到康復也無法立即投入訓練。

「雖然嚴重的高燒已經消退，但倦怠感和咳嗽還在糾纏著我，即使只是走路這種輕微活動也會讓我疲勞好幾個小時。各位請千萬別把COVID-19拿來開玩笑！」他表示染上肺炎會讓身體遭受重創，讓之前訓練的成果泡湯。

經過各國體壇連日的請願，國際奧會(IOC)態度稍微軟化，但還是要以4周的時間來決定東奧是否延期。看到范德柏格這樣的情況，奧運若不延期可能會被罵得很慘，選手被逼到最後只好棄賽。

(中時電子報)