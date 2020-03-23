新冠肺炎疫情嚴峻，台北市長柯文哲曾表示，如社區感染到群聚程度，台北就會「一級開設」。對此，前立委蔡正元指出，柯是大牌醫師出身，面對疫情照理來說應該有突出的表現。要如何防堵社區感染？蔡正元認為，柯文哲總該比牙醫出身的陳時中更懂得如何準備吧？「該做的事很多，柯文哲該加點油了吧？」

台北市長柯文哲曾表示，如社區感染到群聚程度，台北就會「一級開設」，副市長黃珊珊說，台北市已決定，不管確診個案公布在哪，就當社區感染在台北市，她說，重要的是有沒有做好準備，每天說相信沒社區感染，都不做準備，才是最大危險。

蔡正元則在臉書表示，柯文哲是大牌醫師出身，面對疫情照說應該有突出的表現，但是柯領導的台北市府，從疫情爆發到現在，卻沒有什麼特別的表現。他諷刺表示，平常話術很多的柯文哲，最近講起話來也淡如水，「是柯文哲改變為低調作風還是老柯江郎才盡？」

蔡正元認為，台北市府最應該在防疫工作上發揮全台的領導作用，而不是做個平庸的角色。特別在防疫期間，作為市長的柯文哲更該想到，台北市最多回台人口，要如何防堵社區感染，急診醫師出身的柯文哲總該比牙醫出身的陳時中，更懂得如何準備吧？

蔡正元說台北市也最會在地震上受傷，現在既是防疫期間也是地震易發時期，若同時發生，台北市總不會連個演練都不做超前部署吧？「該做的事很多，柯文哲該加點油了吧？」

(中時電子報)