新思宣布，推出「設計空間優化AI」(Design Space Optimization AI)—DSO.ai，是業界第一個針對晶片設計而開發出的自主人工智慧應用，DeepMind所開發的AlphaZero人工智慧軟體，精通西洋棋、圍棋等複雜遊戲，而新思的DSO.ai解決方案正是受到AlphaZero的啟發，是一種具備人工智慧和推理的引擎，能在極大量的晶片設計解決方案中，尋找優化目標，讓SoC團隊能以專家級的水準運作，並顯著提升整體產能，新思也預計該方案將在今年下半年大範圍使用。

DSO.ai是由新思科技針對基於AI設計技術的創新開發，是一項跨年度、跨部門的策略投資與開發計劃。當前AI可以透過自然語言與人類互動、能辨識銀行詐騙並保護電腦網路安全、能駕車上路，也可以玩西洋棋和圍棋等智慧遊戲，同樣的，基於AI的晶片設計也擁有廣大的潛在解決方案空間，其規模可以是圍棋遊戲的數兆倍。

新思表示， 藉由實現廣大設計空間的自主性優化，新思的DSO.ai解決方案為搜尋最佳解決方案帶來革命性的創新，DSO.ai引擎能擷取晶片設計工具產生的大數據，並加以運用以探索搜尋空間，觀察設計如何隨時間變化並調整設計選擇、技術參數與工作流程，藉此引導探索過程朝多面向優化的目標發展，DSO.ai使用新思科技所研發的先進機器學習技術來進行大規模搜索，能即時地自主運作數萬個探索向量，同時獲取十億位元的高速設計分析數據。

新思設計事業群總經理Sassine Ghazi表示，自80年代末期推出Design Compiler以來，新思持續透過設計領域的各種工具與技術，為矽晶設計開發者提供最佳的解決方案，從兩年多前開始，新思與學術研究人員、業界領袖和AI技術的先驅們緊密合作，開啟將AI帶入晶片設計的旅程。DSO.ai的發布是一項非常重要的里程碑，因為新思的AI之旅才剛剛開始。

新思目前正與業界領導夥伴進行DSO.ai解決方案的部分布署，預計2020年下半年擴大使用範圍。

(時報資訊)