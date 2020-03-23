元大S&P原油正2 ETF（00672L）今早因原油現貨價格續挫，早盤指數再重摔逾25%，吐回上周五3成漲幅，上周五漲幅為85%。

元大S&P原油正2 ETF（00672L）雖免除下市危機，但仍然有投資人對法規鬆綁，以及交易過程提出質疑。元大投信強調，公司在主管機關發布相關修正規範之後，立即公告元大S&P原油正2 ETF免予清算訊息，過程並無任何不法，呼籲投資人勿任意聽信市場謠言。

元大投信表示，由於元大S&P原油正2 ETF受益權單位數用罄，過往皆呈現溢價，但受到清算下市公告影響，投資人開始出脫手中部位，基金轉為大幅折價，為了平抑市價，市場ETF參與券商與流動量提供者是因提供流動性、維護市場合理價格而買進，買進理由與是否清算毫無關係。

元大投信強調，因原油市場劇烈波動，在保護投資人為初衷下，公司多次於官網公告，提醒投資人，交易元大S&P原油正2 ETF前，務必審慎評估可能風險及自身風險承受度。

元大投信也強調，公告須以當時函令執行，金管會於3/19下午才公告新規範，投信是在19日下午才收到函令，收到後立即於官網公告，過程絕無不法。

以倫敦布蘭特原油來看，價格從3月初的50美元左右，不到半個月腰斬崩跌到25美元附近，造成具有槓桿效果的元大2倍原油ETF指數下挫面臨清算危機。元大S&P原油正2 ETF在上周（3/16、3/17、3/18）的基金平均單位淨資產價值為1.99元，因低於2元，依法近期將向金管會申請本基金信託契約終止，但必須取得其核准後方能進行下市及清算程序。金管會主委顧立雄19日上午表示，考量近期市場波動，暫緩原油ETF清算下市。元大投信按照規定在3月19日下午公告，依照金管證期字第1090335155號，原本規定「最近三個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十」拉長為「三十個營業日」。

在新的規範下，槓桿型ETF如元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2、富邦VIX等，都可望在波動的市場中，有較長的保命期；但對資人而言，槓桿型ETF的風險，不因下市清算的條件放寬而降低，投資前作足功課才是根本。

(時報資訊)