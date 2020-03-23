新冠肺炎疫情衝擊餐飲業營運，即時外送平台foodpanda對此承諾透過「補貼外送服務費振興餐飲業」、「增加上線獎金協助短期就業」及「推廣安全配送建立安心保障」3大方針，盼在抗疫期間成為合作店家、外送員及消費者的安心靠山，協助度過非常時期難關。

經濟部長沈榮津先前指出，新冠肺炎疫情導致夜市、商圈及傳統市場業績最多衰退5成，百貨、購物中心營業額減少2成，情況在3、4月將最嚴重。foodpanda對此於3月祭出免外送服務費、指定店家優惠、滿額折抵等優惠活動，全力協助店家彌補流失來客。

針對新加入店家，foodpanda除協助加速上線、投入行銷資源助其增加曝光，並全力配合經濟部餐飲業紓困方案，共同研擬方案內容，努力讓全台店家所受衝擊降至最低，且能更專注於製作優質餐點及維持服務品質。

其次，許多公司因疫情衝擊，為減少開銷而縮編人事。foodpadna對此提供「新上線補助」，新進夥伴只要完成50張訂單即領2000元獎金，等同補助裝備費用，讓有短期就業需求的民眾能即時上線賺取報酬，緩解燃眉之急。

foodpanda同時提供完整配套助外送夥伴管控感染風險，除不斷加強宣導防疫觀念、主動發放口罩頭巾，並將攜手富邦產險規畫合適的「個人法定傳染病補償健康保險」，盼主動提供所有foodpanda外送員更完整的健康保障。

foodpanda亦同步推動「無接觸送餐」、鼓勵外送員每日執行「防疫自主檢查」、定期調查外送員「呼吸道症狀及旅遊史」、持續宣導正確防疫觀念等4項新制度，以建立安心配送服務流程，積極確保外送流程不成為防疫漏洞。

foodpanda董事總經理方俊強表示，公司將盡其所能陪伴全台消費者、合作店家與外送夥伴，希望在非常時期發揮平台效益，讓大家都能維持既有生活品質，陪伴餐飲業者及需短期就業的人度過難關，也讓消費者更安心面對疫情。

同時，因應防疫期間第一線醫護人員工作量大增，foodpanda將贊助1萬份醫護人員專屬的「免費餐點」優惠碼，首波針對雙北部分重度級隔離醫院發放，使醫護人員在忙碌作戰的同時，也能輕鬆享受美味餐點、安心用餐。

(時報資訊)