疫情重傷廠商水電補助 沈榮津：本周敲定 09:312020/03/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長沈榮津受訪。（圖/馮建棨） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎影響，許多企業表示受影響嚴重，希望政府能伸出援手度過難關，經濟部長沈榮津23日出席立法院經濟委員會前受訪表示，本周將找台水、台電等國營事業開會討論，經認定因疫情衝擊導致營收衰退達一定程度，水電費將有打折優惠。 民眾最關心的補助金額，沈榮津說，水電方面補助金額、補助範圍及如何界定授疫情影響範圍，待這周會找時間聽台水台電聽取報告，再另外對外說明。 (工商 ) #沈榮津 #水電 #補助 #經濟部長 #受訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 經長談紓困 籲銀行勿雨天收傘 04:102020/03/19 財經要聞 台積電員工染疫 沈榮津：非產線員工 09:202020/03/19 財經 《經濟》台積電中鏢，沈榮津：非產業員工、不影響產能 10:512020/03/19 財經 郵件截圖佐證 也能申請補助 04:102020/03/20 藝文副刊 欠租金逾41萬港幣 香港許留山面臨倒閉 19:052020/03/21 社會 防疫國家隊 出列－陳其邁除夕坐鎮台北 一通電話催生官民合作 04:092020/03/22 財經要聞 防疫國家隊 出列－沈榮津超前部署 完成不可能的任務 04:092020/03/22 財經要聞 70歲的他卯足一生力量… 謝金河曝「口罩國家隊」功臣：難得好官！ 11:402020/03/22 政治 紓困 經部擬祭10％水電折扣 04:102020/03/23 財經焦點 全國大飯店率先申請 獲全額補助 04:102020/03/23 地方新聞 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 即時 道瓊期又暴跌熔斷！美新救市計畫遭民主黨封殺 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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