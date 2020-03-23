受到新冠肺炎影響，許多企業表示受影響嚴重，希望政府能伸出援手度過難關，經濟部長沈榮津23日出席立法院經濟委員會前受訪表示，本周將找台水、台電等國營事業開會討論，經認定因疫情衝擊導致營收衰退達一定程度，水電費將有打折優惠。

民眾最關心的補助金額，沈榮津說，水電方面補助金額、補助範圍及如何界定授疫情影響範圍，待這周會找時間聽台水台電聽取報告，再另外對外說明。

(工商 )