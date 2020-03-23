財長蘇建榮在今（23）日立院財政委員會審查財政部主管預算凍結報告案前指出，雖然美股道瓊期指又暴跌950點至跌停情況，但是這兩周台股跟美股走向未必一致，而歐股則是上升，國安基金將保持機動性。

但財長也指出，國安基金來無影去無蹤，什麼時候進場無法明說，疫情可能演變為「長期戰」，這部分我國還是會綜合判斷，國安基金一旦取得授權後，以機動性隨時因應，如果出現恐慌性賣壓或是國安基金管理條例第8條情況（國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞），國安基金就可以立刻啟動。

而我國逐筆交易今日上路，蘇建榮認為，金管會已有明確規劃，應該是不會有什麼大問題。

上周新冠肺炎疫情在歐美持續擴散，導致美股大幅動盪，進而衝擊台股、摜破十年線（9,110點）及創波段低檔8,523點，所幸我國上周四（19日）宣布啟動國安基金護盤，加上央行降息、金管會禁空令等三大措施救股市，激勵20日台股強漲552點彈上十年線。

本周力拚守穩十年線，除國際面緊盯疫情發展及美股行情外，國內聚焦台積電走勢、投信季底作帳、逐筆交易上路等三大因素。

外資上周賣超台股達1,282億元，大舉賣超台積電、鴻海、台灣50ETF，以及五金控玉山金、中信金、兆豐金、第一金、元大金等都超過10萬張，即使20日台股強彈之際，外資仍賣超219億元，也讓外界認為國安基金可能真的有進場護盤。

(工商 )