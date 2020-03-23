繼鎖國、禁止外國人入境之後，紐西蘭全面封鎖進入倒數計時，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（23）日宣布，紐西蘭新冠肺炎警示已提升至第3級，所有非必要服務機構將全數關閉，學校也停課，僅超市、藥局等可持續營業，未來48小時內，紐國將進一步提升至最高警戒的第4級，並且至少維持4周。

紐西蘭新冠肺炎疫情升溫，出現社區傳播。

阿爾登表示，「紐西蘭已準備進入自我隔離。」

綜合《紐西蘭前鋒報》（The New Zealand Herald）、路透社報導，紐西蘭總理阿爾登今天召開記者會宣布，因應新冠肺炎疫情急速升溫，紐西蘭對疫情的警示級別已提升至第3級，所有非必要服務設施將全部關閉，這些設施包含咖啡店、酒吧、餐廳及劇院等，各級學校自明（24）日起全數關閉，企業辦公室也將在接下來48小時內關閉，只有超市及藥局能夠照常營業，她說此舉能夠拯救數以萬計紐西蘭人性命。

此外，阿爾登還預告，未來48小時內，紐西蘭疫情警示級別將提升至最高級的第4級別，所有封鎖措施也將至少維持4周。

阿爾登表示，政府並非輕易做出封鎖決定，但他們相信，這是正確的決定，從現在開始執行這些措施，將能夠拯救許多人的性命

紐西蘭政府一夕間迅速執行封鎖措施，原因在於紐國已出現新冠肺炎社區傳播案例，阿爾登說，如果社區傳播情形在全國各地出現，新冠肺炎確診數目每5天就會倍增，最終將讓醫療體系難以負荷，導致數以萬計紐西蘭人喪命。她說，48小時內才升級至最高警示級別，是為了讓民眾有時間安頓好自己。

紐西蘭過去一天激增36起新冠肺炎確診病例，累計102例，當中2起確診病例被認定為社區傳播。

在封鎖措施下，非必要服務機構的員工將禁止外出，不過居民仍可外出運動或散步，但是必須和他人保持2公尺距離。

另外，僅有必要服務機構的員工可搭乘大眾運輸工具。

(中時電子報)