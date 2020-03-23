新冠肺炎疫情未歇，環保署23日上午前往立法院社福衛環委員會進行「廢棄物集運處理及環保人員防疫措施」報告，在會議開始前，立法委員陳瑩質疑，環保署內有人同仁參與領隊確診的埃及旅遊團，且歸國後還是去上班。環保署署長張子敬也證實，該同仁參與埃及團、在昨日也確診。

陳瑩指出，環保署有同仁疑似參加多人確診的埃及旅行團，「而且出國回來還有去環保署上班」，為了避免環保署有人接觸確診病患，成為防疫破口，希望環保署能說明，如已有疑慮，就應直接散會。

張子敬解釋，環保署從1月30日就開始針對進出人員開始量體溫，3月1日也進行消毒。署內確實有基層同仁在4日至12日參加埃及團，該團的導遊確診，在歸國後13日有進來上班，由於埃及團領隊在15日確診，同仁也收到16日開始的隔離通知，而他附近4位鄰近的同仁，也改採居家辦公。

張子敬進一步說明，該位同仁最後在昨日宣布確診，環保署也進行了緊急應變處置，包括防疫單位來到同仁工作的地點，也就是環保署1樓進行消毒，而疫情調查人員也認為，環保署16日已讓確診個案鄰近的4位同仁居家辦公，這樣的防疫作為是可以接受的。

但陳瑩質疑，3月的疫情嚴峻的情況下，環保署怎麼可以批准同仁出國，張子敬則回答，當時旅遊警示為升級，同仁出國的程序一切合法、合規則。

面對張子敬的說明，陳瑩仍相當不以為然，要求召委劉建國決定是否可以散會，而在休息五分鐘討論後，劉建國要求環保署與疫調單位聯繫，看看這樣進行會議是否合適，並且要求加開會議室、調整室內座位的間隙。

(工商 )