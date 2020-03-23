處理器大廠美商超微（AMD）將推出的AMD RDNA 2繪圖架構繪圖處理器（GPU），將支援微軟新版DirectX 12 Ultimate API，推動PC遊戲與遊戲機平台的未來。

DirectX 12 Ultimate將驅動新一代遊戲，並透過4項主要功能實現全新等級的逼真度，包括DirectX Raytracing（DXR）、Variable Rate Shading（VRS）、Mesh Shaders、以及Sampler Feedback，而透過密切合作，AMD和微軟將聯手以基於RDNA 2架構的繪圖產品呈現震撼體驗。

AMD更與微軟合作，聯手設計DXR 1.1，此更新版本能為許多光線追蹤特效提供更好的效率與效能。

在DirectX 12 Ultimate的加持下，光線追蹤等先進特效將更快普及到更多遊戲，並讓開發廠商以通用繪圖API以及繪圖架構為PC與遊戲機平台創作遊戲，大幅簡化開發工作。

(工商 )